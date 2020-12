di Stefano Discreti

La scelta di Pirlo di schierarlo nuovamente titolare nonostante la squalifica ridotta ad Alvaro Morata è stata davvero coraggiosa e lui ha deciso di ripagare il Mister con la migliore prestazione stagionale, condita anche dal primo gol in campionato al termine di una giocata degna del suo talento. Era ora che tornasse ad esser decisivo. Finalmente.

Compro Dybala



Forse non è stato il peggiore in campo però il modo in cui perde la marcatura di Sturaro in occasione del gol del pareggio temporaneo del Genoa merita sicuramente una tirata di orecchie. Errori come questo in altre circostanze possono costare davvero cari. Rimandato.

Vendo Alex Sandro