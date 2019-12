di Stefano Discreti

Nella peggiore gara della Juventus in stagione è l’unico giocatore bianconero in campo ad evidenziare il suo stato di forma eccellente. Cerca in tutti i modi di dare una scossa alla partita della Vecchia Signora sfiorando il gol in più occasioni e trovandolo un attimo prima dell’intervallo. Peccato però che, a differenza della sfida con la Lazio di 15 giorni prima, questa rete non serva a cambiare il corso della partita, ovviamente non per colpa sua. Compro Dybala.



In assoluto forse la sua peggiore partita di sempre con la maglia della Juve. Non la prende quasi mai ed è colpevole in entrambi i goal su azione subiti dalla squadra di Sarri. Stavolta, a differenza della sfida con la Sampdoria, non si riabilita nemmeno in attacco. Un disastro. Vendo Alex Sandro.