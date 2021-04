1







di Stefano Discreti

Se c'era ancora qualcuno ad avere dubbi in merito a quanto, quest'anno, abbia pesato la sua assenza sull'annata negativa bianconera è arrivata l'ennesima conferma.

Entrato in campo nel finale al posto di un sempre più disorientato Morata in pochi minuti ha dimostrato quanto sarebbe stato diverso l'attacco della Juve con lui in campo vicino Ronaldo, invece dello spagnolo.

Il gol che in pratica regala i 3 punti alla Juventus è una perla di rara bellezza.

Da recuperare a tutti i costi ai suoi livelli.

Compro Dybala



L'ingenuità commessa in area nel corso del primo tempo poteva costare cara, anzi carissima alla Juventus.

Il fallo su Zielinski era talmente netto che solo la compensazione derivante dal senso di colpa provato dall'arbitro Mariani per aver precedentemente negato un rigore clamoroso su Chiesa lo ha salvato.

Rivedibile.

Vendo Alex Sandro