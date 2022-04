8







di Stefano Discreti

In una delle sue ultime partite in maglia bianconera lascia il segno con un goal di pregevolissima fattura prima di esser sostituito da Vlahovic.

Fa davvero strano vederlo così pensieroso girovagare per il campo. Pur da grandissimo professionista e campione quale è, non può tenere fuori i sentimenti di un addio doloroso che si sta per consumare.

Sarà un grande rimpianto, compro Dybala



Se la Juventus quest’anno ha giocato un calcio pessimo in tante, troppe, partite è colpa anche del suo livello di prestazioni stagionali.

Troppo spesso fuori dal gioco, troppo spesso sovrastato dall’avversario di turno.

Davvero troppo poco, al punto di essersi meritato assai spesso la panchina.

Insufficiente, vendo Alex Sandro