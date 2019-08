di Stefano Discreti

Incontenibile per larghi tratti di gara, il migliore in campo per distacco. Totalmente rigenerato dalla cura Sarri sembra davvero un altro rispetto al giocatore confuso e demotivato dell'ultima stagione sotto la guida di Allegri. Se continua così sarà indiscutibilmente il vero nuovo acquisto della Juventus. Compro Douglas Costa



Un gol (di Cristiano Ronaldo), arrivato al termine di una bellissima azione di ripartenza della Juventus innescata dal talento di Douglas Costa, cancellato per un fuorigioco millimetrico di prospettiva. Un rigore (quello concesso al Napoli a Firenze), fischiato per un volo di Mertens e incredibilmente non rivisto alla moviola in campo. La conferma che, nonostante tutte le tecnologie, se gli strumenti vengono utilizzati in un certo modo (male) possono fare egualmente danni. Vendo il Var.