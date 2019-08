di Stefano Discreti

Brillante, motivato. Davvero rigenerato dalla cura Sarri. Con gli schemi tattici e la propensione offensiva del nuovo mister della Juventus può avere davvero il suo anno di consacrazione, che poi altro non è che le speranza di tutti i tifosi bianconeri da sempre simpatizzanti delle sue straordinarie giocate. Compro Douglas Costa.



Distratto in fase difensiva, poco propositivo in fase offensiva. Stavolta il compitino non basta. La sua duttilità potrà tornare utile in futuro quando servirà far rifiatare l'11 tipo ma la Juventus deve sperare che Danilo torni in fretta quello di Oporto perché a certi livelli lui non è davvero proponibile come titolare. Vendo De Sciglio.