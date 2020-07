di Stefano Discreti

Mettere sul gradino più alto del podio nuovamente uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo sarebbe troppo facile in quest'ultimo periodo dove stanno mantenendo una costanza di rendimento e letalità sotto porta avversaria impressionante.

Allora per questa volta esaltiamo la terza prodezza in ordine di tempo ma la prima in assoluto per bellezza nel corso della sfida:

il gol con cui la Juventus si porta sullo 0 a 3, arrivato al termine di un'azione solitaria spettacolare, da stropicciarsi gli occhi. Se starà bene, potrà rivelarsi decisivo in questo finale di stagione.

Compro il ritrovato Douglas Costa.



Non è stato sicuramente il peggiore in campo, anzi.

Ma il modo in cui si fa saltare davvero con troppa facilità da Pinamonti in occasione del gol della bandiera del Genoa merita il "circoletto rosso" in negativo.

Per fortuna che il risultato nella circostanza era già acquisito ma in futuro errori difensivi di questo tipo andranno assolutamente evitati.

Vendo Cuadrado