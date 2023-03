L’Europa League sta diventando la sua vetrina d’esposizione.Gioiello di rara bellezza, “El Fideo” continua a deliziare il palato dei tifosi bianconeri che davvero non si rassegnano all’idea di perderlo già così presto a fine stagione.Se non vi fosse un pregresso di amore importante ci sarebbe da arrabbiarsi in massa chiedendone la rescissione immediata del rapporto. Da quando è tornato ha sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare, dalle scelte social a quella di rimandare l’operazione per provare a salvare il mondiale.Bene punirlo se non rispetta le regole o cambia atteggiamento subito oppure a fine stagione giusto mettere fine allo Juve bis.