Un uomo solo al comando, una prestazione al limite del paranormale.La Juventus elimina il Nantes grazie alle sue prodezze.Il primo gol in particolare è una perla di rara bellezza da mostrare in loop nelle scuole calcio.Un’arma letale davvero illegale.Stavolta non ha sfruttato l’occasione.Scelto a partire titolare al centro dell’attacco bianconero al posto di Dusan Vlahovic non ne ha imbroccata una, ne in fase offensiva ne in fase di sponda per i compagni. Per fortuna che un super Di Maria ha nascosto sotto il tappeto tutta la polvere degli altri problemi bianconeri.