Un lusso esagerato.Poter disporre di un calciatore del suo livello nell’attuale Serie A è davvero tanta roba.Quando sta bene ed è ispirato non ha davvero rivali in campionato, un’arma impropria.Mai messo in discussione il suo valore complessivo singolo bensì il tipo di ingaggio, ovvero “turista” per una stagione nell’anno dei mondiali.Sarebbe davvero un peccato perderlo subito ora che finalmente ha ingranato anche in maglia bianconera.Non per puntargli il dito contro come fatto anche da alcuni tifosi allo Stadium che l’hanno fischiato, tra la rabbia di Allegri, ma se lanel finale avesse raggiunto lanel punteggio avrebbe avuto sulla coscienza l’aver mancato clamorosamente il colpo del KO nei confronti dell’avversario.Buon impatto nella partita e ottima predisposizione a farsi trovare sempre pronto ma certe occasioni sotto porta vanno sfruttate al meglio.