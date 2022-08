. Proprio quando la squadra bianconera stava andando in difficoltà con il sottofondo ingeneroso a base di fischi davvero prematuro da parte di una fetta dello Stadium, ci ha pensato lui al termine del primo cooling break a cambiare il corso della gara. Un bel goal, un assist e tante altre giocate da campione. Signore e signori se sta bene ed ha voglia di giocare questo è sicuramente tra i primi 3 giocatori del campionato italiano.Oltre a quei 10’ di gioco sul punteggio di 0a0 che ha spaventato il tifo bianconero a tenere tutti i tifosi juventini con il fiato sospeso ci hanno pensato nuovamente i soliti problemi ed acciacchi vari dei calciatori bianconeri. In particolare preoccupa l’uscita dolorante dal campo di Di Maria. Se la Juve vuole tornare ad esser competitiva per giocarsela sino in fondo dovrà assolutamente ridimensionare tutti questi infortuni in futuro; serve migliorare la preparazione.