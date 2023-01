L’unico a salvarsi in una serata disastrosa per la storia della Juventus.Primo tempo di assoluto livello, dove risulta il migliore in campo e prende per mano la squadra realizzando anche il gol che riapre la partita.Peccato duri solo un tempo.Inguardabile.Prestazione oscena.Nel commentare questa partita ci si potrebbe addirittura chiedere se si fa ancora in tempo a restituirlo al mittente e farsi rimborsare la somma spesa come un reso su Amazon qualunque.Per fortuna che, speriamo, la debacle rappresenterà solo un caso, un grave incidente di percorso.