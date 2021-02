2







di Stefano Discreti

Stoico, insuperabile. Una partita di grandissimo sacrificio da assoluto leader difensivo. Lascia le briciole a Lautaro Martinez e insieme a De Ligt annulla anche Lukaku. Insieme all'olandese sono la coppia difensiva del futuro della Juventus e forse anche del presente, Chiellini permettendo. Davvero una gara da ricordare.

Compro Demiral



La conferma, in assenza di Arthur, semmai ve ne fosse ancora bisogno che non ha il passo per fare il regista di questa squadra. E' un buon interno, che però quando schierato nella zona centrale del centrocampo va sempre in difficoltà commettendo anche errori importanti in fase di impostazione che spesso costano anche cari alla Juventus. Rimandato, da rivedere nella sua posizione e basta.

Vendo Bentancur