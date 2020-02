di Stefano Discreti

In una serata fortemente negativa per tutto l'ambiente juventino l'unico a salvarsi davvero sino in fondo è lui.

Non un caso che la Juventus subisce il gol della sconfitta proprio nel momento che lui si trova a bordo campo per farsi medicare la ferita alla testa.

Più passa il tempo e più diventa fondamentale per la squadra.

Compro De Ligt



Ogni partita che passa, il suo ingaggio faraonico grida sempre più vendetta.

Non si riesce davvero a capire come un giocatore del suo livello, che non fa praticamente mai la differenza, sia riuscito a strappare un ingaggio da top-player.

Il parametro zero non è un'attenuante.

Nella Juve pre-Berlino avrebbe portato la borsa a Vidal Pirlo e Pogba.

Vendo Rabiot