Se la Juventus mantiene nuovamente la porta inviolata in stagione lo deve principalmente a lui. La sua prestazione autoritaria in difesa conferma le sue grandi doti da leader sul quale costruire la ricostruzione della squadra bianconera nei prossimi anni. Praticamente insuperabile per gli attaccanti del Bologna.A provarci ci ha provato ma non basta assolutamente. Non può bastare.Se giochi attaccante nella Juventus devi cercare in tutti i modi di creare occasioni da goal, di segnare all'avversario, di renderti pericoloso.Il compitino non giustifica la spesa estiva ne la maglia da titolare.