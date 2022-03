di Stefano Discreti

Una partita di grande sacrificio da parte della Juventus in assoluta emergenza.

Una squadra capace di soffrire in un contesto davvero difficile.

Grande prova di forza della formazione bianconera dove ancora una volta il leader difensivo olandese ha trascinato i compagni, emergendo su tutti gli altri.

Insostituibile, compro De Ligt



Pochissime occasioni da gol create, d'altronde non era facile assolutamente compensare le tantissime assenze in chiave bianconera.

Eppure lì davanti ci si aspettava qualcosa di più, in particolare da chi normalmente gioca di meno.

Un'occasione persa sicuramente per mettersi in mostra e guadagnare punti nella gerarchia di Allegri.

Rimandato, vendo Kean