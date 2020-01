di Stefano Discreti

Sicuramente non la migliore prestazione della Juventus in stagione ma non certo per colpa sua. La crescita difensiva continua e a poco a poco si sta nuovamente riprendendo le redini del reparto arretrato bianconero. Tra i pochi a salvarsi nella pessima serata di Napoli.

Compro De Ligt



L’emergenza terzini lo ha reso praticamente insostituibile in un ruolo, tra l’altro, nemmeno suo. Eppure il giocatore colombiano sino alla gara di ieri sera è stato uno dei migliori in stagione per rendimento. Purtroppo ieri sera, e ci può stare, ha girato completamente a vuoto mancando in entrambe le occasioni dei gol del Napoli la corretta copertura difensiva.

Vendo Cuadrado