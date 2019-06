di Stefano Discreti

Il suo acquisto sarebbe un segnale importante per tutto il calcio europeo:

la Juventus non si ferma all’acquisto di Cristiano Ronaldo della scorsa estate per cercare di vincere la Champions League ma punta sui giovani più forti per continuare la marcia di avvicinamento. Leader indiscusso nonostante la giovane età, il suo cartellino e soprattutto l’ingaggio monstre richiesto dal suo procuratore Raiola sono però giustificati dalle prospettive future. Compro De Ligt.



L’acquisto del capitano dell’Ajax ne metterebbe fortemente a rischio la presenza in campo. Già negli ultimi anni il suo rendimento è stato fortemente ridimensionato, averlo in rosa anche nervoso e demotivato potrebbe essere deleterio per tutto l’ambiente. (Dinanzi all’offerta giusta) vendo Bonucci.