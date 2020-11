di Stefano Discreti

Se c'è una cosa positiva in quest'ultimo periodo in casa bianconera è sicuramente il suo rientro in squadra da assoluto leader difensivo.

Insieme a Cristiano Ronaldo, l'olandese è probabilmente l'unico vero giocatore di spessore nella rosa bianconera. L'altro è Dybala, ma quest'anno si è smarrito e fatica a tornare quello che tutti conosciamo.

Per fortuna che il gigante difensore centrale è sempre pronto a metterci una pezza.

Certezza assoluta per presente e futuro.

Compro De Ligt La gara contro il Cagliari aveva probabilmente illuso troppo in merito.

Sicuramente non ha patito le critiche di Capello dopo la partita di Champions contro il Ferencvaros, però due cose sono certe:

1 per dimostrare di valere davvero quanto speso dalla Juventus per lui deve crescere sia nel rendimento che nella qualità dei passaggi (oggi davvero troppo elementari e banali)

2 deve assolutamente evitare di fornire regali agli avversari.

Il gol del Benevento, in particolare, arriva dopo un suo rinvio sbagliato.

Rimandato.

Vendo Arthur