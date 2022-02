2







di Stefano Discreti

Sempre più leader della squadra, assoluto dominatore della fase difensiva e non solo.

Ultimo giocatore della Juventus ad arrendersi al pareggio.

Non basta il suo gol imperioso per regalare i tre punti alla squadra bianconera ma è innegabilmente il migliore in campo per distacco.

Indispensabile, compro De Ligt In due partite, contro Atalanta e Torino, la squadra bianconera colleziona solamente due gol realizzati ed entrambi da palla ferma grazie ai difensori (a Bergamo con Danilo, nel derby con De Ligt) a conferma di un'assoluta mancanza di gioco offensivo nonostante il tridente e nonostante l'arrivo di Vlahovic, totalmente annullato da Bremer nella circostanza.

Contro il Villareal si gioca tantissimo della sua credibilità. Fallire gli obiettivi minimi stagionali dei quarti in Champions League e del quarto posto in Italia vorrebbe dire collezionare probabilmente la peggior stagione della Juve perlomeno dell'ultimo decennio e forse non solo.

Arrugginito, da quando è tornato sulla panchina della Juve non ha mai dimostrato di meritare questa seconda occasione.

Vendo Allegri