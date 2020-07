4







di Stefano Discreti

In una difesa che annaspa e anche questa volta subisce gol a ripetizione è l’unico a tenere sempre botta. Ormai è diventato insostituibile, perno fondamentale su cui costruire i successi del presente e del futuro. Non contento realizza anche il gol che poteva valere lo scudetto, vanificato però dalla rimonta dell’Udinese. Unico a non mollare mai, compro De Ligt.





Fa il suo compitino senza strafare sulla fascia sinistra, ennesima prestazione opaca in fase offensiva che diventa addirittura terrificante per le responsabilità difensive in occasione dei gol dell’Udinese. Irriconoscibile, vendo Alex Sandro.