Immortale.La Juventus sbanda difensivamente nel corso del primo tempo e anche lui non è esente da colpe ma il modo con cui va a prendersi il gol del pareggio prima dell’intervallo è da capitano vero.In una serata in cui la tua squadra scrive a tabellino ben 4 goal uscire dal campo arrabbiati e delusi per via della prestazione negativa non è certo la migliore cosa per un bomber di razza.Più che la sfortuna per la traversa colpita nel secondo tempo a negargli il gol nel derby è stata la mancanza di brillantezza.