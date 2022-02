di Stefano Discreti

E' stata una grande partita, un vero spareggio per il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League . Ci hanno provato entrambe a vincerla, rischiando anche di perderla. Soprattutto la Juventus che si è salvata proprio ad un minuto dal termine. La squadra bianconera non avrebbe proprio meritato di perdere e a regalarle un punto pesantissimo ci ha pensato uno dei giocatori più continui e decisivi dell'ultimo biennio.



Indomito lottatore, compro Danilo



Vlahovic è davvero una forza della natura. Il suo arrivo ha cambiato totalmente volto alla formazione della Juventus. Basta un attimo, un secondo di distrazione, ed il fortissimo attaccante serbo può farti male, malissimo. Se contro l'Atalanta è rimasto a secco lo si deve soprattutto alla prestazione gladiatoria nell'uno contro uno da parte dell'ex.

Peccato per la Juve aver rinunciato troppo presto a questo difensore che insieme a De Ligt avrebbe potuto comporre la difesa bianconera del presente ma soprattutto del futuro.



Vendo la cessione di Demiral