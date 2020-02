di Stefano Discreti

Le cessioni di Cancelo e Spinazzola, l'arrivo di Danilo e la conferma di De Sciglio hanno costretto Sarri a cambiargli il ruolo, retrocedendolo in difesa per dare forza e fantasia alla Juventus anche sulla linea dei terzini. Riproposto nel suo vecchio ruolo più volte nell'ultimo periodo però sta dimostrando quando manca la sua esplosività in fase offensiva. Se la Juventus ha segnato meno gol rispetto al passato è anche per "colpa" del suo arretramento. Letteralmente indemoniato a Ferrara, compro Cuadrado.



Non è facile ogni volta rientrare in campo dopo tanta panchina e fare bene. Di certo però se non si sfruttano queste occasioni per mettere la pulce nell'orecchio dell'allenatore è difficile poi recuperare posizioni nelle gerarchie dello spogliatoio. L'errore di tempi e marcatura in occasione del rigore concesso dal Var (senza che il Var funzionasse...) è troppo grossolano. Arrugginito, vendo Rugani.