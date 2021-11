In una squadra che continua a proporre un gioco assolutamente inferiore alle aspettative ed alle possibilità della rosa, il suo talento e la sua capacità di cambiare una partita diventano indispensabili. Come con il Torino nel 2015 è sua la zampata a cui si aggrappano i tifosi bianconeri per sperare nella rimonta.Il suo acquisto é l’esempio massimo per far capire che un acquisto a parametro zero non è per forza un affare, anzi.L’aver percorso questa politica scellerata è uno dei motivi che ha fortemente ridimensionato la Juventus negli ultimi anni.Giocatore di medio valore, che paga le attese di un ingaggio da top player che non meriterebbe assolutamente di percepire.