di Stefano Discreti

La scelta inaspettata di Sarri di puntare su di lui dall’inizio invece che su Bernardeschi si rivela decisiva. Sostituire nella posizione e negli schemi di inizio stagione l’infortunato Douglas Costa non sarebbe stato facile per nessuno. Una spina nel fianco costante nella difesa dell’Atletico Madrid, un goal di una bellezza disarmante. Compro Cuadrado.



Non stava bene e si capisce dal modo in cui va spesso in sofferenza nel possesso palla. Rischia più volte l’ammonizione in avvio di gara e spesso rallenta il gioco oltre il necessario. Va recuperato al più presto perché il suo ruolo è fondamentale nel gioco di Sarri. Ha bisogno di fermarsi. Vendo Pjanic