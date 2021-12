Giocatore straordinario su cui tutti gli allenatori della Juventus degli ultimi anni hanno costruito la propria fortuna.In difesa, a centrocampo, in attacco; il colombiano è l’unica vera variante tattica sempre a disposizione dell’allenatore, a prescindere dal modulo scelto e dalla posizione in campo.È evidentemente in una fase calante dopo aver perso stima nelle proprie qualità per la cronica difficoltà dell’ultimo periodo a trovare la porta.Sicuramente il suo rendimento negativo sta facendo pesare ancora di più l’assenza di Cristiano Ronaldo.Da rigenerare.