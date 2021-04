1







di Stefano Discreti

L'unica fonte di gioco in questa Juventus è lui. E' il calciatore che più di tutti crea occasioni da goal con cross e dribbling. Se la squadra ogni tanto esce fuori dalla monotonia lo deve esclusivamente a lui.



L'unico davvero a salvarsi nell'ennesima giornata storta della stagione.

Insostituibile.



Compro Cuadrado



Uno dei problemi della Juventus di questo torneo è sicuramente l'attacco, in deficit rispetto alle scorse stagioni sia numericamente che in termini di rendimento.



L'esempio massimo di questa netta flessione qualitativa/quantitativa è sicuramente la titolarità dell'attaccante spagnolo, sicuramente non il top player di cui avrebbe bisogno la squadra bianconera.



Ancora una prestazione incolore, l'ennesima di questo 2021.



Non vale assolutamente il prezzo del cartellino fissato ad inizio prestito. Se non si trova un accordo ridimensionando tutto è giusto a fine stagione lasciarlo tornare in Spagna.

Impalpabile.



Vendo Morata