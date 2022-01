1







di Stefano Discreti

In una partita in cui la Juventus aveva tutto da perdere, visto il pronostico nettamente a senso unico della vigilia, trascina la squadra alla vittoria.

Sblocca il risultato realizzando una punizione, cosa sempre più rara in casa Juve, confezionando poi una sequenza di assist e tantissime altre occasioni da rete.

Indispensabile, compro Cuadrado



Nonostante la partita dominata da parte della Juventus dall’inizio alla fine appare spesso fuori dal gioco.

Ci si aspetta sicuramente molto di più da lui ed invece continua ad essere un oggetto misterioso in troppe partite.

Rimandato, vendo Kulusevski