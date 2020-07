1







di Stefano Discreti

L’ultima volta era finito sul gradino più basso, quello dei cattivi.

Stavolta, invece, si riscatta subito e colleziona l’ennesima prestazione positiva della stagione arricchita anche da un gol di pregevolissima fattura.

Encomiabile il modo in cui si è messo a disposizione del Mister anche in un ruolo non suo.

Compro Cuadrado



L’ennesimo mani in stagione, anche se chiaramente involontario, evidenzia una predisposizione comunque a colpire (o esser colpito) il pallone con una parte del corpo vietata dal regolamento.

E’ un vizio, o una sfortuna, che però dovrà necessariamente esser eliminato (o perlomeno ridotto) in futuro onde evitare complicazioni importanti per la difesa bianconera.

E’ indubbiamente il più forte del reparto, nonostante la giovanissima età, ma da un campione come lui ci aspettiamo che non capitino più situazioni del genere.

Vendo De Ligt