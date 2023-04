Mettiamo da parte l’indegno finale con scene da saloon e parliamo solo di calcio giocato.Alla fine, per l’ennesima volta, la partita contro l’Inter la stava decidendo lui.Sempre intelligente a farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, se continua su questo livello di prestazioni merita sicuramente un rinnovo low cost.Non è stato sicuramente il peggiore in campo per quanto visto nei 90’ ma la follia, l’ingenuità, finale che regala il pareggio all’Inter risulta davvero incomprensibile.Gesto sconsiderato che costa alla Juventus una vittoria certa.