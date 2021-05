1







di Stefano Discreti

Se la Juve è ancora viva lì a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League lo deve quasi esclusivamente a lui, miglior giocatore bianconero di una sfortunata nonché negativa stagione bianconera.

L’ultimo ad arrendersi. Indispensabile.



Compro Cuadrado



Ancora una prestazione sottotono, ancora una gara giocata senza prendere per mano la squadra né supportare i compagni nei momenti decisivi.

D’accordo l’espulsione è perlomeno esagerata ma durante il tempo che resta in campo non fa assolutamente nulla per lasciare la sua firma all’interno della partita.

Stagione anonima, non da Juve.

Rimandato (forse bocciato)



Vendo Bentancur