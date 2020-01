di Stefano Discreti

Inizia il 2020 in Serie A segnando così come aveva fatto anche nelle ultime partite del 2019; stavolta addirittura esagera realizzando una tripletta in meno di un tempo. E’ indiscutibilmente il fenomeno di questa squadra, il giocatore a cui la Juventus (e Sarri) si aggrappa per provare a vincere tutto da qui a fine stagione; dalla sua condizione fisica futura infatti dipende gran parte del futuro bianconero. Compro Cristiano Ronaldo. La scelta di Sarri di rinunciare al tridente delle meraviglie dall’inizio per evidenti ragioni di equilibrio a centrocampo (e anche un po’ sicuramente per timore nei confronti del Cagliari, rivelazione del torneo) non ne esalta comunque le prestazioni in campo. Nonostante l’ampia vittoria della Juventus riesce comunque a non brillare in nessuna fase della partita risultando sicuramente il giocatore bianconero meno positivo e più in confusione e sofferenza di tutta la gara. Vendo Matuidi.