Ci prova dall’inizio alla fine, forzando l’autogol del Sassuolo in occasione del primo pareggio e realizzando direttamente lui il quarto gol stagionale per il secondo pareggio della Juve.Purtroppo tutto questo non basta comunque ad evitare una sconfitta umiliante ai bianconeri.Se non lo conoscessimo da tempo avremmo potuto tranquillamente pensare che quello a difendere la porta della Juventus contro il Sassuolo non fosse lui ma un suo sosia.Ed invece conoscendo bene le doti del portiere juventino non ci resta che sperare di averlo visto risucchiato in una giornata completamente da dimenticare.Sbaglia tutto il possibile, oltre l’immaginabile.