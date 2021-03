di Stefano Discreti

Una partita strepitosa.

Trascinatore incontenibile della rimonta bianconera nel corso del secondo tempo, realizza una doppietta di pregevole fattura e sfiora addirittura la tripletta.

Già decisivo nella gara di andata, se la Juve se la gioca fino alla fine è solo grazie a lui.

Esempio.

Compro Chiesa



Ok l’ingenuità di Demiral in occasione del rigore del vantaggio del Porto e l’incertezza di Szczesny in occasione del goal del pareggio dei portoghesi nei supplementari ma se la Juve va fuori agli ottavi di finale contro il Porto è soprattutto per colpa sua e non solo per l’errore in barriera.

Irriconoscibile, deleterio per il resto della squadra.

Vendo Cristiano Ronaldo