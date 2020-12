1







di Stefano Discreti

Un gol bellissimo che evoca ricordi nelle splendide giocate che furono del papà.

Un rigore procurato con astuzia che Cristiano Ronaldo però stavolta non ha sfruttato.

Lì davanti sicuramente il più pericoloso e incisivo dell'attacco bianconero.

In crescita.

Compro Chiesa



Anche i fenomeni possono andare in riserva e sbagliare completamente una partita.

Clamoroso errore sotto porta nel corso del primo tempo, in ritardo nell'azione del clamoroso sbaglio per superficialità di Morata, nel secondo tempo sbaglia (ed è un'assoluta novità) il rigore decisivo.

Nonostante il fisico da 25enne, ogni tanto bisognerebbe ricordare anche l'anno effettivo di nascita e farlo riposare un pò di più per preservarne sino in fondo lo stato di forma.

In riserva, rimandato.

Vendo Cristiano Ronaldo