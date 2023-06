Finalmente la stagione più travagliata della Juventus dell’ultimo decennio è andata in soffitta.Interminabile, se si pensa da dove si è cominciato.A Udine la squadra bianconera chiude il campionato vincendo grazie ad un goal di una delle pochissime certezze del futuro da cui ripartire.Sicuramente sarà proprio il suo recupero totale uno dei punti fermi su cui costruire la Juve che sarà.Non sappiamo ancora chi sarà chiamato a gestire ed allestire la nuova Juventus ma di sicuro lui dovrà farne parte.Adesso non ci resta che capire cosa si inventeranno anche in Europa per penalizzare la Vecchia Signora dopo le tante ingiustizie subite già in Italia.Di sicuro se dovessero andarci giù pesante ci troveremmo di fronte, nuovamente, ad una disparità di trattamento davvero immotivata soprattutto se poi inflitta da una federazione che negli ultimi anni più volte ha dimostrato di avere figli e figliastri.Comunque vada,per come ha gestito questa situazione facendo sentire sempre la Juve sul banco degli imputati, ancor prima di sentenze ed attenuanti.