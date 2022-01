1









Il suo recupero completo sarà fondamentale per la seconda parte della stagione bianconera da affrontare. La nuova Juve deve ripartire assolutamente da lui e da De Ligt prima di tutti gli altri. Non può avere ancora i 90' nelle gambe ovviamente dopo la lunga assenza ma la sua presenza in campo si vede sin dall'inizio e non solo per il goal del pareggio. Imprescindibile, compro Chiesa.



La fascia sinistra attuale della Juventus, con questa accoppiata, risulta essere una delle più deboli in assoluto degli ultimi anni. Un giocatore, il terzino brasiliano, è sempre più irriconoscibile ormai mentre l'altro, il centrocampista francese, dimostra ogni partita di non valere minimamente l'ingaggio che la Juventus gli riconosce. Punti deboli della Juve, vendo l'accoppiata Alex Sandro/Rabiot.