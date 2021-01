8







di Stefano Discreti

Una sontuosa prestazione.

Si temeva, alla vigilia, lo scontro con Theo Hernandez. Non c'è stato invece confronto. Il calciatore italiano ha dominato la partita dall'inizio fino al momento del cambio, arrivato quando non ne aveva davvero più nelle gambe.

Due goal, un palo, altri strappi decisivi che potevano arrotondare il punteggio ancora in maniera più netta.

Davvero incontenibile.

Compro Chiesa



Un arbitraggio davvero pessimo.

Incomprensibile la scelta di non punire il fallo su Rabiot in occasione del goal del pareggio di Calabria, graziato Bentancur nella ripresa prima e ammonito Danilo in modo davvero assurdo poi per un fallo mai commesso.

Bocciato senza appello.

Vendo Irrati