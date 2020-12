3







di Stefano Discreti

Prova convincente e primo gol in maglia bianconera per l'esterno della nazionale italiana.

Certo, tutto va parametrato ovviamente alla forza degli avversari, però è innegabile che la prestazione del neo acquisto juventino sia stata sicuramente tra le sue migliori in stagione.

Brillante.

Compro Federico Chiesa



Alla luce della vittoria facile facile ottenuta dalla Juventus contro la Dynamo Kiev non possiamo evitare di porci una domanda: ma valeva davvero la pena far riposare Cristiano Ronaldo in campionato contro il Benevento di Filippo Inzaghi per tenerlo fresco e riposato contro la squadra di Mircea Lucescu?

Una decisione costata alla Vecchia Signora altri due punti in campionato.

Sicuramente da rivedere.

Vendo il turnover sbagliato