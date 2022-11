Stavolta la squadra almeno se l’è giocata anche se il fatto più positivo dell’intera serata resta sicuramente il suo rientro in campo dopo quasi un anno di assenza.Un girone fallimentare, 5 sconfitte subite in 6 partite.Il peggior rendimento europeo della Juventus nella sua gloriosa storia.Tutto da dimenticare, cancellare in fretta, fare finta che non sia mai esistito.