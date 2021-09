Prestazione sontuosa.La vince quasi praticamente da solo. Ennesima consacrazione a livello internazionale, se mai ve ne fosse davvero bisogno.Senza più Cristiano Ronaldo in squadra è lui ad accendere la luce per la Juventus.Insostituibile.Quante critiche ha ricevuto negli ultimi anni. Quanti fischi avrebbe ricevuto senza gli stadi vuoti per colpa della Pandemia.Eppure nonostante tutto non ha mai mollato né ha mai pensato di scappare via.L’Italia di Mancini ha riconsegnato alla Juve un giocatore vero, capace di soffrire ed adattarsi alle richieste di Allegri.L’assist per Chiesa in occasione del goal vittoria è qualcosa di sontuoso.Da applausi.