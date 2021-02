di Stefano Discreti

Insieme a Danilo è l'unico a salvarsi in una serata davvero storta per tutta la Juventus. Ci prova in tutti i modi, da tutte le posizioni facendo diventare matto Di Lorenzo e costringendo Meret agli straordinari. Se la Juve va vicinissimo al pareggio più volte lo deve a lui. Promosso.

Compro Chiesa



Un'ingenuità che può costare davvero cara alla Juventus.

Da uno della sua esperienza ed intelligenza non ci saremmo mai aspettati un errore di questo tipo. Peccato perché il suo rientro in squadra è coinciso con il rafforzamento della fase difensiva della Vecchia Signora. Stavolta però nessun alibi, bocciato senza appello.

Vendo Chiellini