di Stefano Discreti

Il migliore della Juventus in una serata da cancellare.

Il suo goal tiene in gara la Vecchia Signora e rende meno amara la sconfitta.

Decisivo.

Compro Chiesa



Senza Arthur si perde nel centrocampo della Juventus.

L’errore in occasione del primo goal del Porto è clamoroso.

Probabilmente è sopravvaluto nella considerazione che viene riposta in lui. In altre epoche, con un centrocampo di livello, al massimo sarebbe stato un panchinaro di lusso per la Juve.

Imperdonabile.

Vendo Bentancur