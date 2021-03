1







di Stefano Discreti

In un pomeriggio di disfatta che segna probabilmente la fine di un ciclo è l'ultimo ad arrendersi.

Sicuramente non la sua migliore prestazione in maglia bianconera ma almeno ci mette l'impegno.

La Juve del futuro ripartirà sicuramente anche da lui.

Compro Chiesa



L'errore clamoroso in occasione del gol partita del Benevento grida vendetta.

Non eravamo abituati a suoi passaggi sbagliati anche perché praticamente non ne rischia mai uno limitandosi sempre al compitino, al passaggio elementare, mai in verticale o rapido.

Stavolta riesce a sbagliare anche quello elementare.

La valutazione di acquisto di 82 milioni di euro grida vendetta.

Rimandato.

Vendo Arthur