In una serata completamente da dimenticare l’unico a salvarsi completamente è l’attaccante italiano che cerca il goal in tutte le circostanze possibili, fermato solo da un grande Vicario.Se la Juve perde clamorosamente contro l’Empoli la colpa è sicuramente di tutti tranne di lui.La prima partita del dopo Cristiano Ronaldo doveva mandare un segnale importante a tutto l’ambiente ed invece si è vista una squadra in grandissima confusione con alcune scelte tattiche, nella formazione iniziale e nei cambi in corso di gara, che davvero non hanno convinto.L’inizio del suo secondo ciclo sulla panchina in bianconera è davvero un incubo, da cancellare quanto prima possibile.