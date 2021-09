È l’ultimo ad arrendersi, un esempio per tutti i compagni.Lotta su ogni pallone.Se la Juventus resta in partita fino alla fine lo deve principalmente a lui.Dispiace dover infierire su una persona in evidente difficoltà ma se la Juventus perde la sua seconda partita consecutiva lo deve principalmente alla sua ennesima papera nel torneo.Il tiro di Insigne è una telefonata, riesce a non trattenere nemmeno questo.Probabilmente è arrivato il momento di lanciare Perin. Di questo passo il rimpianto per Donnarumma rischia di diventare devastante.