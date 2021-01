6







di Stefano Discreti

Compro Chiellini, vendo Rabiot In una serata difficile, dura dall’inizio alla fine, è uno dei pochi a non arrendersi lottando pallone su pallone e limitando fino in fondo il pericolo numero 1 degli avversari Lukaku. In ritardo in occasione del secondo gol, non arriva alla sufficienza ma almeno onora la maglia fino alla fine. Capitano vero.

Inguardabile, impresentabile a certi livelli. Il suo ingaggio da top player è un’offesa alla storia della Juventus, uno dei peggiori affari di mercato di Paratici di sempre. Riesce a prendere un voto peggiore persino di Frabotta. Da panchinare subito.

Vendo Rabiot