È l’ultimo ad arrendersi sino a quando, stremato, non chiede il cambio.

La sua strepitosa carriera in bianconero avrebbe sicuramente meritato un epilogo differente. Mancherà tantissimo, sia in campo che fuori.

Resterà impresso indelebile nella storia della Juventus il suo passaggio. È stato un grande capitano.



Compro Chiellini



Il doppio cambio nel corso del secondo tempo proprio non convince.

Forse la Juventus avrebbe perso comunque la finale ma in quel preciso momento, precedente al doppio cambio, l’Inter sembrava un pugile suonato.

Stagione sicuramente non sufficiente la sua.



Rimandato, dovrà cambiare necessariamente il suo modo di intendere il calcio, vendo Allegri