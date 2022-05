Perdere due capitani in una volta sola è una cosa che oltre che devastare i tifosi nell’animo sicuramente priverà la Juventus di carisma, talento, grinta e senso di appartenenza nei prossimi anni.

Grazie Giorgio e grazie Paulo per quanto dato in tutti questi anni indossando la gloriosa maglia bianconera. In bocca al lupo per tutto quello che farete nel futuro.

Mancherete alla Juventus e a tutto il suo meraviglioso popolo bianconero.

Compro Chiellini e Dybala



La beffa finale, in una partita che contava praticamente poco o nulla da un punto di vista della classifica finale, altro non fa che confermare l’andamento di una stagione sfortunata, la peggiore della Juventus dai tempi di Delneri.

Bisognerà ricostruire e non sarà per niente facile.

Da dimenticare in fretta, vendo la stagione 2021/2022